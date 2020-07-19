عالية نصيف تكشف عن مجموعة من سرقات “زعيم مافيا الكهرباء”

2020/07/19 | 17:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت النائبة عالية نصيف عما وصفته “أكبر وأخطر مافيا للفساد” يتزعمها الوكيل المستشار (ر.ح) والتي سيطرت على وزارة الكهرباء منذ عدة سنوات وكانت وماتزال السبب في فشل قطاع الكهرباء ونهب مليارات الدولارات، مبينة أن كل محطة ومشروع توقف العمل به يعني أن هذه المافيا هي التي أسست الشركة المنفذة للمشروع الفاشل .وقالت نصيف في […]

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