كربلاء تسوق أكثر من 3 الاف طن من الطماطم خلال اسبوع

2020/07/19 | 17:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاحد، ان تسويق أكثر من 3 الاف طن من محصول الطماطم و 1500 طن من محصول الخيار خلال اسبوع.وقال معاون مدير المديرية مجيد الخزعلي لـ /المعلومة/ إن “مزارعي كربلاء سوقوا خلال الاسبوع المنصرم 3500 طن من الطماطم، و 660 طن من البطاطا، و1500 طن من الخيار، و450 طن […]

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