قيادي فيه يدعو الحكومة لإعادة الحشد الى الطارمية ويؤكد اختراقها من داعش

2020/07/19 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أفاد القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي الكرعاوي، الاحد، بأن مدينة الطارمية الواقعة شمال بغداد مخترقة من عصابات داعش الإرهابية بغطاء من بعض السياسيين.وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/ إن “مدينة الطارمية كانت ممسوكة من قوات الحشد الشعبي ولم يحدث في وقتها اي خرق أمني رغم أن امراء داعش الاجرامي كانوا يسكنون فيها”.وأضاف، […]

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