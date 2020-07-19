اللكاش: داعش استبدلت جرف النصر بالطارمية..ويدعو الى عملية نوعية

2020/07/19 | 17:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اكد النائب السابق، محمد اللكاش، ان عصابات داعش الارهابية استبدلت جرف النصر بعد تحريرها بمنطقة الطارمية كمقر لها.

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