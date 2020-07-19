نائب يعلن قرب فتح ملفات فساد تتعلق بعمل الموانئ والأرصفة

2020/07/19 | 17:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاحد، عن قرب مفتح ملفات تتعلق بعضها بعمل الموانئ والأرصفة.

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