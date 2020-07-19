العراق يتحرك لجلب المزيد من سعات الانترنت من الخارج

2020/07/19 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتفق العراق والأردن، الأحد، على زيادة سعات الانترنت الدولية عبر منفذ طريبيل، ضمن التوجه العراقي لاطلاق خدمة الجيل الرابع.وذكر بيان لوزارة الاتصالات تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “الوزير اركان شهاب احمد الشيباني استقبل منتصر جعفر الزعبي سفير المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد والوفد المرافق له”.وأضاف أنه “جرى خلال […]

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