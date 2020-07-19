2020/07/19 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبرت غرفة تجارة وصناعة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن التعامل بالتومان الايراني للأعمال التجارية "امر طبيعي" كون التجارة مع ايران تتم عن طريقه.

وقال رئيس الغرفة سيروان محمد في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المواطنين يقومون الان بشراء التومان الايراني بهدف جني الارباح"، لافتا الى "انهم يخزنونه ليقوموا ببيعه لاحقاً بسعر أعلى وهذا عمل غير صائب ومن المحتمل ان يتسبب لهم بالخسائر لأنه اشبه بالمقامرة وهم أحرار في الشراء" على حد قوله.

واشار الى أنه "بإمكان المواطنين شراء كمية قليلة من التومان ما يكفي لسفرة او وفق الحاجة واوضاع حياتهم اليومية".

يذكر ان التومان الايراني يشهد انهيارا غير مسبوق منذ ايام، حيث يباع 100 دولار امريكي مقابل مليونين و500 الف تومان ايراني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تحذر مواطنيها من شراء العملة الايرانية: انها مقامرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تحذر مواطنيها من شراء العملة الايرانية: انها مقامرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).