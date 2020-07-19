وزيرة الهجرة تشرف على عودة العوائل النازحة الى الفلوجة

2020/07/19 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم عن عودة وجبة جديدة من العوائل النازحة العائدة من مخيمات محافظة الانبار الى مناطق قضاء الفلوجة في المحافظة، وذلك وفق برنامج (بناء وترميم الدور المتضررة ودفع بدل إيجار) .وكشفت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الانبار الدكتور علي فرحان، ورئيس بعثة المنظمة […]

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