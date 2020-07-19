نائب يعترض على اعادة فتح المولات والمطارات: انطلقت رصاصة الرحمة وسنسجل 15 ألف اصابة يومية بكورونا قريباً !

2020/07/19 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ابدى عضو خلية الازمة النيابية رياض المسعودي اعتراضه على صدور قرار حكومي باعادة فتح المولات والمطا...





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