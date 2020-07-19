الأحوال المدنية تعلن المباشرة بإصدار الجوازات عبر الرابط الالكتروني الخاص بها

2020/07/19 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الأحوال المدنية، الأحد (19 تموز 2020)، المباشرة بإصدار الجوازات عبر الرابط الالكتروني الخاص بها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجه بالمباشرة بخدمة إصدار الجوازات غدا الاثنين الموافق 20/7/2020 وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي".

واضاف البيان أن "التقديم يكون على الرابط (iraqinationality.gov.iq) وعلى مدار 24 ساعة، وستتم إجابة المواطن الكترونيا حول موعد وتاريخ المراجعة".

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