عضو بالأمن النيابية يدعو لتدقيق بيانات أهالي شمال بغداد وتطهيرها من

2020/07/19 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاحد 19 تموز 2020، إلى إطلاق عملية مسح ميداني وشامل لجميع المنازل الموجودة في مناطق شمال بغداد، بهدف البحث عن المطلوبين وتطهير تلك المناطق من التنظيمات الارهابية، على حد قوله.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في مناطق شمال بغداد مطالبة بتغيير خططها العسكرية، من خلال الاعتماد على عنصر المناورة والمباغتة للخلايا الارهابية".

وأضاف، أن "الحوادث التي تحصل في تلك المناطق من المحتمل أن تتكرر من جديد، نتيجة تهاون أو غفلة بعض القيادات العسكرية، لذا يجب اطلاق عملية أو حملة واسعة لتدقيق مستمسكات أهالي تلك المناطق، وتطهيرها من التنظيمات الارهابية".

وأمس السبت، كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، عن اخر تطورات الموقف بشأن ملاحقة منفذي حادثة اغتيال آمر اللواء 59 في الجيش العراقي، علي غيدان الخزرجي، يوم الجمعة في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم )، إن "من نفذوا عملية يوم الجمعة استلغوا جغرافية المنطقة لتنفيذ الهجوم وهم عبارة عن مجاميع صغيرة وفلول لتنظيم داعش ولا يمكنهم تهديد منطقة صغيرة، والحديث عن تهديدهم لبغداد غير منطقي على الاطلاق".

واضاف أن "القوات الامنية حصلت على معلومات استخبارية بشأن هجوم امس، والعمل مستمر للوصول الى الجناة"، مبينا ان "المجاميع الارهابية شمال بغداد غير قادرة على تهديد العاصمة وهذا امر محسوم".

وتشهد بعض المناطق الواقعة شمال العاصمة بغداد خروقات أمنية مختلفة، بينها اغتيال العميد الركن علي حميد غيدان، آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة في الجيش العراقي.

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