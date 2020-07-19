ظريف يلتقي الفياض وزيدان لمتابعة ملف استشهاد قادة النصر

2020/07/19 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حيث تناول اللقاء جريمة اغتيال القائدين الشهيدين الفريق قاسم سليماني وا...

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