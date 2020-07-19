الوقف السني يقرر استمرار تعليق الصلاة في المساجد

2020/07/19 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ديوان الوقف السني، اليوم الاحد، استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى.وقال الوقف في بيان تلقت “تقدم” نيوز نسخة منه، “عقد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اجتماعا بحضور الكادر المتقدم في الديوان والوكيل والإداري مهدي المشهداني وبحضور عدد من العلماء ممثلي المجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء العراقية والحضرة القادرية …

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