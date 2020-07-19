الأحوال المدنية تعلن المباشرة بإصدار الجوازات عبر موقعها الالكتروني

2020/07/19 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مديرية الأحوال المدنية، الأحد، المباشرة بإصدار الجوازات عبر موقعها الالكتروني.وقالت المديرية إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجه بالمباشرة بخدمة إصدار الجوازات غدا الاثنين الموافق 20/7/2020 وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي".واضاف البيان أن "التقديم يكون على الرابط (iraqinationality.gov.iq) وعلى مدار 24 ساعة، وستتم إجابة المواطن الكترونيا حول موعد وتاريخ المراجعة".

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