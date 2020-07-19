رئيس بايرن ميونخ يعلق على قرار إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

2020/07/19 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عبر رئيس نادي بايرن ميونخ السابق بطل الدوري الألماني، أولي هونيس، عن رأيه في إلغاء عقوبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.وقال هونيس في حوار نقلته شبكة “Sport 1” الألمانية، “لقد فوجئنا بالقرار، لكن من الصعب الحكم على الأمر من بعيد”.رد هونيس جاء بعد سلسلة من […]

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