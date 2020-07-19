الباريسيون يشاهدون السينما من قوارب على نهر السين

2020/07/19 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اصبح بالإمكان للباريسيين مشاهدة الأفلام السينمائية وهم يستقلون قاربا وسط نهر السين.وفي إطار خطة (باري بلاج) السنوية لتحويل أجزاء من نهر السين إلى شواطئ صناعية، تمكن رواد السينما يوم السبت من ركوب 38 قاربا كهربائيا لمشاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي (لو جران بان) مجانا.وقالت إلواز بلوم (25 عاما) “استمتعت حقا بالسينما في الهواء […]

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