زيارة “استباقية”.. 7 وزراء عراقيون يصلون السعودية استعدادًا لقدوم الكاظمي

2020/07/19 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل وفد عراقي، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، في زيارة رسمية للمملكة، فضلًا عن وزراء النفط والصحة والرياضة والكهرباء والزراعة والتخطيط، فيما تنتظر السعودية قدوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم غد الاثنين.وكان في استقبال الوفد العراقي، وفقاً […]

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