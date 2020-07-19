تخفيض رواتب الدرجات الخاصة.. ودعم الفقراء !

2020/07/19 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… يعاني عشرات الالاف من الفقراء والمرضى ومنهم النساء والمسنين من عدم الشمول بالرعاية الاجتماعية على مدى عدة سنوات طويلة فيما تقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا وجود للتخصيصات المالية ولا نستطيع الشمول على الرغم من وجود اكثر مليون مواطن من الفقراء والمرضى بضمنهم النساء ومنهم من يعيشون تحت خط الفقر وخاصة […]

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