تواطئ مخجل من صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال الفاسدة

2020/07/19 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… بالرغم من حملة الرفض الشعبي والبرلماني الواسعة لقرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتجديد رخصة عقود شركات الهاتف النّقال الثلاث زين وآسيا سيل وكورك , لما يسبّبه هذا القرار من خسائر مالية واقتصادية كبيرة على الدولة , وفي الوقت الذي يترّقب فيه الجميع تراجع حكومة الكاظمي عن هذه الصفقة المريبة […]

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