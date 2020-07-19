2020/07/19 | 17:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة: لم نمنح اجازات استيراد لمنتحات الدواجن منذ اكثر من عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: لم نمنح اجازات استيراد لمنتحات الدواجن منذ اكثر من عام ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: لم نمنح اجازات استيراد لمنتحات الدواجن منذ اكثر من عام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).