تصوروا… فلسطين بلا خريطة: “غوغل” و”آبل” يشطبان خارطة فلسطين وينحازان للصفقة والرواية الصهيونية؟!

2020/07/19 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نواف الزرو… هل يصدق أحد في العالم ان فلسطين التاريخية من بحرها لنهرها اصبحت بلا خريطة على اهم واكبر محركين في العالم”غوغل” و”أبل”…؟! وهل يصدق أحد في العالم أن الشعب العربي الفلسطيني العريق صاحب البلاد والوطن والتاريخ والحضارة هناك يصبح بلا خريطة…؟! وهل يقبل أحد في العالم المتحضر والحر ان توضع خريطة مزيفة […]

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