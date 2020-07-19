الانبار تعلن مغادرة 11 مصابا بوباء كورونا بعد اكتسابهم الشفاء التام 

2020/07/19 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الاحد، مغادرة 11 مصابا بالوباء مستشفيات المحافظة بعد اكتسابهم الشفاء التام .وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “الكوادر الطبية المشرفة على المحاجر الصحية للمصابين بفيروس كورونا سمحت لـ 11 محجورا صحيا بالمغادرة بعد تماثلهم للشفاء التام من فيروس كورونا”.وأضاف، أنه “من […]

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