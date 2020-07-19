العراق والأردن يتفقان على زيادة سعات الإنترنت الدولية

2020/07/19 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الاتصالات، عن اتفاق العراق والاردن على زيادة سعات الانترنت الدولية عبر منفذ طريبيل.وقالت الوزارة في بيان ان "وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني استقبل سفير المملكة الاردنية في بغداد منتصر جعفر الزعبي والوفد المرافق له".واضافت انه "في بداية اللقاء رحب الشيباني بالسفير الزعبي والوفد المرافق، حيث اعرب عن ترحيبه بهذه الزيارة واكد عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين".من جانبه قدم الزعبي التهاني للوزير الشيباني بمناسبة تسنمه منصبه وزيرا للاتصالات، متمنيا للشيباني دوام الموفقية والنجاح في اداء مهامه الوزارية".واكدت انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، حيث اجرى الشيباني مكالمة هاتفية مع نظيره الاردني مثنى الغرايبة واتفق الجانب على زيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق عن طريق منفذ طريبيل الحدودي كون العراق يتجه في القريب العاجل الى اطلاق خدمة ال ( 4G) والتحول نحو خدمة ال (Ftth) مما يتطلب مضاعفة سعات الانترنت الداخلة للعراق".وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات على مستوى وزراء البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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