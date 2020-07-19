مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا


مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا
2020/07/19 | 17:39 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 17:39.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).

واصل القراءة على وكالة نينا
Sponsored Links