2020/07/19 | 17:39 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 17:39.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى خانقين . تسجل اصابة / 3 / من كوادرها الطبية بوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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