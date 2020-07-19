2020/07/19 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت وزارة الداخلية، الاجراءات الواجب اتباعها في حال التعرض للعنف الاسري، فيما بينت وجود عدد من المراكزالمختصة بهذه القضايا وتعمل على مدى 24 ساعة.واظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة ورصدته “يس عراق”، مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن، حيث اكد وجود مراكز مختصة في المحافظات، فضلا عن مركز سومر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو: ماذا تفعل إذا تعرضت لعنف أسري؟.. الداخلية تجيب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو: ماذا تفعل إذا تعرضت لعنف أسري؟.. الداخلية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).