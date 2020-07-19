حذاء يتسبب بموقف محرج لمذيعة شهيرة

2020/07/19 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..، في موقف محرج أثناء تقديم برنامجها «صباح الخير بريطانيا»؛ حيث قدمت الحلقة بفردتي حذاء مختلفتين ولكن بنفس اللون الوردي.وظهرت إحدى فردتي الحذاء بطرف مدبب مصنوعة من جلد الحيوانات الصناعي، بينما كانت الأخرى تحتوي على رسوم بنفس لون الحذاء؛ فيما سخرت من نفسها عبر تويتر قائلة: «لا بد أنني كنت نصف نائمة هذا الصباح، […]

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