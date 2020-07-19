دودة يمكن أن تكون مخلصة البشرية من “كورونا”

2020/07/19 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن خبراء من جامعة كيوشو اليابانية أنه من المقرر أن تبدأ الدراسات السريرية للقاح ضد فيروس “كورونا” تنتجه دودة القز.ووفقا للخبراء، فإن الهندسة الوراثية قادرة على جعل ديدان القز تنتج البروتينات الضرورية.ويدرس العلماء تقنيات لاستخدام هذه البروتينات لتطوير لقاحات ضد الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نظريًا في المستقبل.ومن المقرر […]

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