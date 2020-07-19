بيان من العمليات المشتركة حول استهداف الخضراء.. تحوّل في نوع القذائف المستخدمة!

2020/07/19 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة، إن القذائف التي استهدفت الخضراء هي “ٌقذائف هاون”، وهو تحول في نوع القذائف المستخدمة بعدما كان المسلحون يستخدمون “صواريخ الكاتيوشا”.وقالت القيادة في بيان إن “المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم الى سقوط ثلاث قذائف هاون”، مبينة ان “الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الأوراق […]

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