تركيا الاردوغانية: ديمقراطية الديكتاتورية وديكتاتورية الديمقراطية

2020/07/19 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتور عماد البشتاوي يدور في ذهن المواطن العربي مجموعة من الأسئلة : ما الفرق بين ديكتاتورية اردوغان والديكتاتوريات العربية؟ وهل من الممكن أن يكون الديكتاتور محبوباً؟ و هل الديكتاتور يحقق لشعبه انجازات ؟ و لماذا لم تقدم ديكتاتورياتنا العربية لشعوبها إلا التخلف و التمزق و الفساد و الاغتراب السياسي؟ الإجابة المختصرة على ذلك […]

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