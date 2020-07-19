العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن القذائف الصاروخية التي سقطت على المنطقة الخضراء اليوم

2020/07/19 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة ، الاحد 19-7-2020، بياناً بشأن القذائف الصاروخية التي سقطت على المنطقة الخضراء اليوم.

وقالت القياد في بيان ان " المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم الى سقوط ثلاث قذائف هاون".

واضافت ان "الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة" مؤكدة ان " القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتكليف جهد امني استخباري سريع للتوصل للفاعلين وتقديمهم للقضاء".

واهابت العمليات المشتركة بجميع المواطنين التعاون مع القوات الأمنية في تقديم المعلومات لمكافحة هذه المجاميع الإجرامية.

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية اخر تطورات التحقيقات وعملية ملاحقة المتورطين بمقتل آمر اللواء 59 في فرقة المشاة السادسة التابعة للجيش العراقي، علي غيدان الخزرجي في قضاء الطارمية شمالي بغداد أول من أمس فيما اوضحت طبيعة الوضع هناك أمنياً وشعبي

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف محيط السفارة الأمريكية في داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني الى بغداد، وعقده عدة لقاءات داخل المنطقة الخضراء.

وق

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الأحد (19 تموز 2020)، عن قرب إجراء تغييرات أمنية على مستوى قادة أمنيين في وزارة الداخلية، فيما نفت الوزارة، عبر المتحدث باسمها اللواء خالد المحنا، صدور أوامر عليا بإجراء تغييرات.

وقال المصدر في حديث لـ

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