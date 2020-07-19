الكشف عن توجه لدى حكومة اقليم كردستان لإعادة الحياة وفتح المولات والطرق

2020/07/19 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مصدر في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، بأن اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في...





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