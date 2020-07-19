تفسيرات جديدة لظاهرة تشققات الارض “النارية” في النجف …مختص يوضح الحقيقة ويقدم توصيات للحكومة!

2020/07/19 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق كشف المتنبى الجولي كرار الغزالي، اليوم الاحد، عن حقيقة مايجري في محافظة النجف والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فديوية عن زلازل وبراكين ظهرت بعد تشققات كبيرة في الأرض بمنطقة الرهبان.في صحراء النجف #العراق يوم 13 تموز 2020ابخرة وانبعاثات غازية وتشقق الارض مع حمم اسفل القشرة !!! pic.twitter.com/s58VuEiGhf — صادق عطيه […]

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