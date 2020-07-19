كورونا يضرب فنانة عراقية “شهيرة”

2020/07/19 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصيبت الفنانة العراقية الشهيرة انعام الربيعي، بفيروس كورونا، ضمن حلقة جديدة من مسلسل اقتحام كورونا للاوساط الفنية العراقية.وقال مدير المسرح الوطني الفنان ذو الفقار خضير في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “مع شديد الاسف تم اصابة الفنانة انعام الربيعي بفيروس كورونا”.

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