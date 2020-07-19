2020/07/19 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، ان الجهات التي تقف خلف الهجوم اليوم على المنطقة الخضراء مازالت تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة.وقالت العمليات المشتركة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم الى سقوط ثلاث قذائف هاون”، مبينة ان “الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الأوراق واضعاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: جهات تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة هاجمت اليوم المنطقة الخضراء وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: جهات تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة هاجمت اليوم المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: جهات تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة هاجمت اليوم المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).