اكذوبة تزويد العراق بالكهرباء من دول الخليج..

2020/07/19 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة ▪️ إجتماعات وأحاديث طويلة ومنمقة عن مشروع تزويد دول الخليج للعراق بالكهرباء، الإجتماعات والأحاديث هذه أمريكية كما أن المشروع نفسه أمريكي بإمتياز، وأمريكا -وعلى لسان السفير الألماني- هي التي منعت شركة سيمنز الألمانية من العمل على تحسين وضع الكهرباء في البلد، تأتي اليوم لتزودنا بكهرباء خليجية! المساعي الأمريكية حثيثة جداً لربط […]

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