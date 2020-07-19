حصر الطارمية بيد الدولة..!

2020/07/19 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حسين القاصد… حزام بغداد مفخخ، هذا ماقلناه وكتبناه، في أكثر من مناسبة في الصحف العراقية لا سيما جريدة الصباح، وتحدثنا في لقاءات تلفزيونية كثيرة عن حزام بغداد؛ ذلك الحزام الذي جعله الطاغية المقبور حاجزا بشريا للحفاظ على كرسيه في الحكم؛ وقد وزعه على أعوانه والموالين له؛ وما أن سقط النظام الساقط حتى […]

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