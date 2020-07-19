2020/07/19 | 18:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز قدراته الهجومية بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وذكرت صحيفة توتو سبورت أن النادي الباريسي يريد التعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس.ولفتت إلى أن بي إس جي يريد تعزيز قدراته الهجومية هذا الصيف بعد رحيل إدينسون كافاني والاستغناء عن تشوبو موتينج بعد تمديد تعاقده لنهاية أغسطس المقبل.ولفتت إلى أن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلة لضم كوستا الذي يرتبط بتعاقد مع اليوفي حتى صيف 2022، بل سيجد منافسة قوية من مانشستر سيتي.وكشفت الصحيفة الإيطالية أن إدارة السيدة العجوز تنوي بيع اللاعب البرازيلي بمقابل مادي يتراوح بين 40 و50 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية.ولم تنس أيضا الإشارة إلى معاناة دوجلاس كوستا من إصابات عديدة طوال الموسم الجاري، حيث لعب 27 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 7 لزملائه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس ومانشستر سيتي يطاردان نجم يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس ومانشستر سيتي يطاردان نجم يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).