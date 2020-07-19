بيان حكومي يضع نبيل جاسم بوفد شبكة الاعلام والكاظمي يؤكد: ندعم الاعلام حر

2020/07/19 | 18:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن وجود الاعلامي نبيل جاسم ضمن وفد شبكة الاعلام العراقي التي اعتذر عن رئاستها في وقت سابق.وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت وكالة اين نيوز نسخة منه، ان"الاخير استقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي الدكتور نبيل جاسم".وأكد السيد الكاظمي، خلال اللقاء، على"دعم الحكومة للإعلام الحر والمستقل في العراق، بوصفه أداة لبناء الدولة وترسيخ ثوابتها الوطنية"، مشددا على"ضرورة تحصين شبكة الإعلام العراقي من التأثيرات والضغوطات السياسية، لتبقى منصة إعلامية حرة في صناعة رأي عام يؤمن بوحدة العراق وبتكامل الدولة وأسسها".وجدد الكاظمي دعمه لعمل شبكة الإعلام العراقي، وخيارات مجلس الأمناء، داعيا أعضاء المجلس وجاسم الى"تقديم ورقة عمل إصلاحية بشأن تطوير عمل شبكة الإعلام، بما يمكّنها من أداء دورها المحوري والقيام بمهامها على الوجه الأمثل".واصدر رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، قرارا بتعيين الاعلامي نبيل جاسم رئيسا لشبكة الاعلام العراقي، الا ان الاخير اعتذر بعد يوم من تعيينه بسبب ضغوطات حزبية بحسب بيان اصدره انذاك.

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