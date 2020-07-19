فنانتان مصريتان تهاجمان عبد الرحمن أبو زهرة وهالة صدقي تثني عليه

2020/07/19 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شنت الفنانتان معتزة صلاح عبدالصبور، ابنة الشاعر صلاح عبدالصبور، وعفاف مصطفى هجوما لاذعا على الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، خلال منشور لهما عبر حسابهما الشخصي بموقع “فيسبوك”.وقالت معتزة في منشورها، أن تجربتها التمثيلية مع أبو زهرة كانت مريرة، خاصة وأنه تعمد التنمر عليها، وهو ما كان كفيلا بأن تعود إلى منزلها باكية، لتقوم بحذف المنشور بعد […]

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