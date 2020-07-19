2020/07/19 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن نجم المنتخب الوطني السابق ومدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، انتصاره على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكان "العمدة" قد اعلن اصابته بالفيروس قبل أسبوع واحد، حيث خضع للحجر المنزلي رفقة عائلته.ونشر محمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو وعلق عليه: "بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد لله اكتساب الشفاء التام من فايروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمدة ينتصر على فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمدة ينتصر على فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).