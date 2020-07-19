العراق يسجل اليوم 2036 حالة شفاء و2310 اصابة جديدة بكرونا و 90 وفاة  

2020/07/19 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 19 تموز 2020 ، فيما سجلت الوزارة ( 2036) حالة شفاء فيما سجلت 2310 اصابة جديدة بكرونا والوفيات 90 حالة وفاة .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص ( 15737) نموذج في كافة المختبرات […]

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