2020/07/19 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مراسل بغداد اليوم في اربيل ، الاحد 19-7-2020، بأن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف يصل إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - اربيل
افاد مراسل بغداد اليوم في اربيل ، الاحد 19-7-2020، بأن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف يصل إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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