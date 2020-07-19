ظريف يصل إلى أربيل

2020/07/19 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

افاد مراسل بغداد اليوم في اربيل ، الاحد 19-7-2020، بأن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل ...





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