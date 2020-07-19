نائب بائتلاف المالكي يتحدث عن رسائل مختلفة وراء توقيت الربط الشبكي للكهرباء بين العراق ودول الخليج

2020/07/19 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب بائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الأحد (19 تموز 2020)، إن توقيت ربط شبكة الكهرباء ال...





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