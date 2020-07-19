2020/07/19 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (19 تموز 2020)، تفاصيل اللقاء الذي جم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكتب الحلبوسي يكشف تفاصيل لقائه مع ظريف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دبغداد اليوم- بغداد
كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (19 تموز 2020)، تفاصيل اللقاء الذي جم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكتب الحلبوسي يكشف تفاصيل لقائه مع ظريف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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