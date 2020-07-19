2020/07/19 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (19 تموز 2020)، تفاصيل اللقاء الذي جم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب الحلبوسي يكشف تفاصيل لقائه مع ظريف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب الحلبوسي يكشف تفاصيل لقائه مع ظريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).