الكعبي: المبالغ المصروفة على الكهرباء للعراقيين ضخمة جدا!

2020/07/19 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الأحد، أن المبالغ المصروفة على الكهرباء "ضخمة جداً" لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأسا...

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