مراسل العالم يتحدث عن نتائج زيارة ظريف لبغداد

2020/07/19 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العالم من بغداد بأن الجانب المهم لزيارة وزير الخارجية الايراني لبغداد هو تأكيد التوافق العراقي واالايراني على متابعة ملف استهداف الشهيدين ...

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