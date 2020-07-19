ظريف من بغداد: زيارة الكاظمي إلى إيران فرصة مميزة + فيديو

2020/07/19 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.07.19 – يواصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد تستغرق يوما واحدا، ووصل ظريف إلى بغداد على رأس ...

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