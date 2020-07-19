وزير الخارجية الايراني يصل اربيل

2020/07/19 | 18:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يصل اربيل

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