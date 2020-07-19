العمليات المشتركة تدعو الاهالي للتعاون وتكشف تفاصيل قصف الخضراء

2020/07/19 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت قيادة العمليات المشتركة تفاصيل قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد ظهر اليوم، ودعت الاهالي للتعاون في مكافحة مطلقي الصواريخ الذين وصفتهم بـ”المجاميع الاجرامية”.وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم، الى سقوط ثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم انفجرت اثنان وواحدة لم تنفجر”.وأوضحت القيادة […]

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