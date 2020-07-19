العقل الباطني والعنف الأسري - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/19 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي لا يوجد في جسم الإنسان جهاز يطلق عليه (العقل الباطني) كالضمير إلا أن هذا الجهاز أخطر وذات ظلام دامس يحيط بالإنسان ويطلق عليه (ذو الغريزة المقموعة) ويملأه ويحيط به روح الشر والكره والحقد بحيث يجعله لا يميز بين الحق والباطل مما يجعل الإنسان أن يعيش في أوهام لا أساس لها وغير حقيقية تجعل الإنسان يعتقد بها ويرتكب أخطائها وحماقتها وتجعل الإنسان يتصرف خارج نطاق العقل حسب القاعدة (كلم الإنسان بما لا يليق ......





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